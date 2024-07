Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - E-Scooter kollidiert mit Stadtbus

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Freiligrathstraße / Hochfeldstraße;

Unfallzeit: 15.07.2024, 16.25 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Elektrorollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der 24-jährige Bocholter befuhr am Montag gegen 16.25 Uhr die Freiligrathstraße in Fahrtrichtung Hochfeldstraße und beabsichtigte nach rechts in diese einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Stadtbus. Der 47-jährige Busfahrer war aus Richtung Uhlandstraße kommend in südöstliche Richtung unterwegs. Der Verletzte wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (ms)

