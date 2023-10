Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit Bierglas zugeschlagen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Up de Hacke;

Tatzeit: 02.10.2023, 00.00 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat in der Nacht zum Dienstag ein 35 Jahre alter Mann in Vreden. Der Vredener geriet vor einem Café an der Straße Up de Hacke gegen Mitternacht in einen Streit mit einem Unbekannten. Dieser schlug in dessen Verlauf mit einem Trinkglas in der Hand zu. Der Rettungsdienst brachte den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Kripo Ahaus sucht Zeugen. Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell