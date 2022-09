Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Maria Veen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Werkstatträume

Reken (ots)

Tatzeit: zwischen 22.09.2022, 18:00 Uhr, und 23.09.2022, 07:00 Uhr;

Tatort: Reken - Maria Veen, Meisenweg

Aus einer Werkstatt in Maria Veen gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag unter anderem elektrisches Werkzeug, Ladegeräte, mehrere Baustellenradios und Bargeld. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang in das Gebäude am Meisenweg verschafft, indem sie eine Tür aufhebelten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

