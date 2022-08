Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Lagerraum

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Händelstraße

Tatzeit: Samstag, 27.08.22, 01.30 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Samstag nach Beschädigen eines Zauns zunächst Zugang zu einem Betriebsgelände an der Händelstraße. Dort machten sie sich an zwei Türen zu schaffen und gelangten Zugang zu der Lagerhalle. In der Halle machten sich der oder die Täter an einem Schrank zu schaffen und öffneten verschiedene Schubladen. Entwendet wurde nichts - vermutlich vertrieb die auslösende Alarmanlage die Täter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell