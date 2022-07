POL-BOR: Bocholt - Exhibitionist auf der Pannemannstraße

Borken (ots) - Einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen ist in Borken der Kunde eines Verbrauchermarktes. Das Geschehen spielte sich am Donnerstag, 30.06.2022, zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr in einem Geschäft an der Raiffeisenstraße ab. Gestohlen wurde ein Mobiltelefon. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Hintergrundinformation zum Thema: Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre ...

