Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mutwillig Schäden angerichtet

Bocholt (ots)

In Bocholt ist es am vergangenen Wochenende zu mehreren Fällen von Vandalismus gekommen. Auf einem Schulhof an der Karolingerstraße beschmierten die Täter zwei Garagentore, eine Fensterscheibe, eine hölzerne Fußballtorwand, eine Tischtennisplatte, einen Holztisch und eine Garagenwand. Tatzeit in diesem Fall: Freitag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 07.10 Uhr. Ebenfalls an der Karolingerstraße haben sich Unbekannte auf dem Grundstück einer Kindertageseinrichtung mutwillig an der Befestigung zweier Sonnensegel zu schaffen gemacht: Sie durchtrennten die Seile. Zu dieser Tat kam es zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr. Ein weiterer Fall von Vandalismus spielte sich an einem Verbrauchermarkt an der Moltkestraße ab: Dort rissen Unbekannte ein großes Werbeschild aus seiner Befestigung und demolierten es. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

