Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Bronzefigur von Grab gestohlen

Borken (ots)

Sie hatten es offensichtlich auf das Metall abgesehen: Diebe haben auf dem Friedhof an der Neumühlenallee in Borken-Gemen eine Bronzestatue entwendet. Die Figur hatte die Form eines Erzengels und war an einem Grabstein fixiert. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 11.40 Uhr. Das Kriminalkommissariat in Borken bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

