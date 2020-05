Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Mutmaßlicher Ladendieb wird rabiat

Schöppingen (ots)

Am Freitag sprach eine Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Amtsstraße einen Mann an, der eine Tasche in der Hand hielt und den Markt über den Eingang verlassen wollte. Der Mann riss sich mehrfach los und konnte entkommen. Ob bzw. was er entwendet hat, ist noch nicht bekannt. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, kurze dunkle Haare, "normale" Statur, ca. 25 - 30 Jahre alt, bekleidet mit dunkelblauer Jeanshose, grün-blauer Winterjacke und weißen Schuhe. Der Täter trug einen Mundschutz. Nach Angaben der Geschädigten handelt es sich offensichtlich um eine Person mit Migrationshintergrund. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

