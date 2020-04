Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 23-Jähriger gesteht Sachbeschädigung

Bocholt (ots)

Am Tatort erwischt haben Polizisten am Dienstag in Bocholt einen Sprayer. Der 23-Jährige hatte gegen 10.45 Uhr auf einem Werksgelände an der Industriestraße mit schwarzem Sprühlack für Schmierereien gesorgt. Als die Polizeibeamten eintrafen, trafen sie den Bocholter sowie einen 20 Jahre alten Begleiter an. Der 23-Jährige gab zu, eine Eingangstür besprüht zu haben. Für weitere dort vorhandene Verunzierungen mochte er die Verantwortung allerdings nicht übernehmen. Die Beamten fanden zudem bei ihm eine Tüte mit weißer Substanz - ein Schnelltest schlug positiv an auf Amphetamine. Die Beamten fertigten zwei Strafanzeigen.

