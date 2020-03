Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Diebstahl aus Bagger

Gescher (ots)

Zwei Autobatterien haben Unbekannte aus einem Bagger in Gescher gestohlen. Die Arbeitsmaschine stand in der Zeit zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr, auf einem Acker im Ortsteil Hochmoor zwischen der L608 und des Klyer Dammes. Wie die Täter in den Bagger gelangten, ist bislang unklar. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

