Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Reken (ots)

Erfolglos blieb in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Reken der Versuch, einen Zigarettenautomaten zu entwenden. Zwischen 22:00 Uhr und 10:30 Uhr versuchten Unbekannte den Automaten von einer Hauswand an der Coesfelder Straße zu hebeln. Der Diebstahl misslang. Lediglich die Hauswand wurde durch das Vorhaben leicht beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

