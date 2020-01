Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Bodenstrahler mutwillig zerstört

Gronau (ots)

Einen Schaden in vierstelliger Höhe haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gronau angerichtet. Die Täter beschädigten dort insgesamt zehn Bodenstrahler. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

