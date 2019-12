Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Vernebelungsanlage vertreibt Einbrecher

Rhede (ots)

In der Nacht zum Freitag wollten Einbrecher in ein Geschäft am Butenpaß eindringen. Dabei löste die Vernebelungsanlage aus, so dass die Täter ohne Beute flüchteten. Die Tat trug sich gegen 04.15 Uhr zu. Ein Zeuge hatte fünf dunkel gekleidete Personen beobachtet.

Bereits in der Nacht zuvor gab es einen Einbruchsversuch in das Geschäft - ebenso erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

