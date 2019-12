Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Tageseinnahmen geraubt

Stadtlohn (ots)

Am Montag, dem 23.12.2019, verließ eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes an der Straße Kalter Weg gegen 18.20 Uhr den Markt und ging über Parkplatz. Plötzlich näherte sich von hinten ein Mann und entriss ihr die Plastiktüte, in der sie die Tageseinnahmen transportiert hatte.

Die Frau wurde nicht verletzt und rannte zusammen mit einer weiteren Mitarbeiterin dem flüchteten Täter noch ein Stück hinterher - der Täter konnte aber flüchten (über die Straßen Kalter Weg, Dahlienweg und Bergstraße).

Die beiden Zeuginnen können den Täter nur vage beschreiben: "Normale" Statur, bekleidet mit blauer Jeanshose, roter Jacke und einem Cappy.

Einem Hinweisgeber war zur fraglichen Zeit an dem Altkleidercontainer an der Straße Kalter Weg ein verdächtiger Mann aufgefallen (ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dunkle lockige Haare, dunkel gekleidet, südländisches Äußeres). Ob es sich um den Täter handelt, steht nicht fest.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und Hinweisgeber. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

