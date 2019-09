Polizeidirektion Pirmasens

Am 28.09.2019 wurde einer Dame im Nike-Store des Outlet-Center ihre Geldbörse aus dem verschlossenen Rucksack entwendet. Die Dame bemerkte den Diebstahl erst als sie an der Kasse bezahlen wollte. In der Geldbörse befanden sich neben diversen Dokumenten auch 60 Euro Bargeld. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

