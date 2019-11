Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Auto ausgebrannt

Raesfeld (ots)

Ein parkendes Auto ist in der Nacht zum Freitag in Raesfeld in Brand geraten. Das Feuer zog auch zwei weitere Pkw in Mitleidenschaft, die ebenfalls auf dem Grundstück an der Straße Nettelhoff gestanden hatten. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro. Die Polizei hat das ausgebrannte Fahrzeug sichergestellt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

