Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Genau mein Fall! Vortrag des Einstellungsberaters der Polizei

Bild-Infos

Download

Kreis Borken/Bocholt (ots)

Sie haben Interesse am Polizeiberuf? Dann haben Sie am kommenden Dienstag, dem 05. November 2019, die Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu bekommen.

Unser Einstellungsberater Jürgen Tenberge hält einen Vortrag in der Bocholter Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit an der Hindenburgstraße 10. Die Veranstaltung findet von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Um eine Anmeldung per Mail an die folgende Adresse wird gebeten: coesfeld.biz@arbeitsagentur.de

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/



www.genau-mein-fall.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell