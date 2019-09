Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher gingen leer aus

Ahaus (ots)

Mehrere Geldtaschen haben unbekannte Täter am Montag in Ahaus aus einem Wohnwagen entwendet. Sie beschädigten den Kunststoffrahmen eines Fensters und gelangten so zwischen 21.00 und 23.00 Uhr in den Wohnwagen, der am Kirmesplatz an der Frauenstraße gestanden hatte. Im Inneren brachen die Täter sämtliche Staufächer auf. Die gestohlenen Taschen waren jedoch allesamt leer. Auch wenn sie keine nennenswerte Beute machten, so haben die Unbekannten jedoch einen beträchtlichen Sachschaden angerichtet: Dieser liegt bei circa 10.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

