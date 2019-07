Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Wohnräume eingedrungen

Bocholt (ots)

Ein iPad und eine Schachtel Zigaretten haben Unbekannte am Mittwoch in Bocholt aus einer Wohnung gestohlen. Die Täter waren vermutlich durch eine nicht abgeschlossene Terrassentür in das Gebäude an der Bahnhofstraße gelangt. Die Tatzeit liegt zwischen 13.25 Uhr und 20.10 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

