POL-BOR: Stadtlohn - Auto beschädigt

Stadtlohn (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro haben Unbekannte in den vergangenen Tagen an einem abgestellten Wagen in Stadtlohn angerichtet. Die Täter hatten versucht, die Frontbeleuchtung zu stehlen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 11. Juni, 15.30 Uhr, und Montag, 17. Juni, 16.45 Uhr. Das beschädigte Fahrzeug hatte auf dem Gelände eines Autohauses an der Eschstraße gestanden. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

