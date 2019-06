Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schüler im Kreisverkehr angefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein zwölfjähriges Kind am Mittwoch bei einem Unfall in Gronau erlitten. Nach Angaben des Jungen befand er sich gegen 07.40 Uhr mit seinem Fahrrad im Kreisverkehr Hermann-Ehlers-Straße/Ochtruper Straße/Friedensweg, als ihn ein Pkw, vermutlich ein grauer Van, angefahren habe und er gestürzt sei. Der Fahrer habe nur kurz angehalten und sei anschließend in Richtung Eper Straße weitergefahren. Eine Zeugin habe ihm geholfen, anschließend sei er selbst weitergefahren. Die Polizei bittet diese Zeugin, den Fahrer des Vans sowie weitere Zeugen, sich zu melden: Tel. (02562) 9260.

