Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrraddieb schlägt und tritt zu

Gronau (ots)

Am Samstagnachmittag entwendete ein polizeibekannter 19-Jähriger aus Gronau auf der Fabrikstraße einem 15-Jährigen das Fahrrad. Ein 14-jähriger Gronauer wollte den Diebstahl verhindern und hielt das Fahrrad am Gepäckträger fest.

Der 19-Jährige trat und schlug auf den Jugendlichen ein, selbst als dieser bereits am Boden lag. Der Jugendliche verlor mehrere Zähne.

Der 19-Jährige ist in den zurückliegenden Monaten mehrfach straffällig geworden - in den meisten Fällen wegen Diebstahls (auch von Kraftfahrzeugen). Es steht auch im Verdacht, einen gestohlenen Motorroller ausgeschlachtet und in den BSG-Teich geworfen zu haben (s. gesonderte Meldung vom heutigen Tag).

Bei dem Vorfall auf der Fabrikstraße war auch eine 12-Jährige anwesend, die der Obhut des Jugendamtes übergeben wurde. Die 12-Jährige wurde bereits mehrfach in Begleitung des 19-Jährigen und weiterer polizeibekannter Personen angetroffen, unter anderen in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Wohnmobils (s. unsere Pressemeldung vom 16.05.2019, 14:07 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4272390)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell