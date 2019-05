Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unter Alkohol unterwegs

Borken (ots)

Alkoholisiert hat eine Autofahrerin am Donnerstag in Borken hinter dem Steuer ihres Wagens gesessen. Polizeibeamte hatten die 45-Jährige gegen Mittag im Stadtgebiet kontrolliert. Ein Test erbrachte einen Atemalkoholwert von 0,32 mg/l. Ab einem Wert von 0,25 mg/l Atemalkohol liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Für diesen Verstoß sind als Folge mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein Fahrverbot von einem Monat vorgesehen. Sowohl Bußgeld als auch Fahrverbot verdoppeln sich beim erneuten Verstoß. Beim dritten Mal wird es noch teurer. Bei Führerscheininhabern kann außerdem die Kraftfahreignung durch die Führerscheinstelle überprüft werden.

