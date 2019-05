Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Parkenden Wagen angefahren

Ahaus (ots)

Vom Unfallort geflüchtet ist am Mittwoch ein Unbekannter in Ahaus - zurück blieb auf einem Parkplatz am Vredener Dyk ein grauer VW mit einem Sachschaden in Höhe von circa 1.600 Euro. Der Wagen hatte dort zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

