Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - An Kreisverkehr Pedelec touchiert

Ahaus (ots)

Bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr hat ein Autofahrer am Mittwoch in Ahaus einen Pedelecfahrer erfasst. Der 15-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 18.10 Uhr am Kreisverkehr Adenauerring/Graeser Straße/Wessumer Straße/Fuistingstraße. Der Jugendliche überquerte gerade mit seinem Pedelec die Einmündung zum Adenauerring, als der 46-jährige Ahauser mit seinem Wagen vom Kreisel in den Adenauerring einbiegen wollte.

