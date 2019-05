POL-BOR: Heiden - Folgenreicher Zusammenstoß

Kreispolizeibehörde Borken

Fünf Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, der sich am Dienstag gegen 19.05 Uhr in Heiden ereignet hat. Ein Heidener befuhr zu dieser Zeit die Straße Bloden Acker. An der Einmündung zur L 600 (Borkener Straße/Südring) beabsichtigte der 62-Jährige, diese zu queren und geradeaus in Richtung Borkener Straße weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines Borkeners: Der 38-Jährige war auf der L 600 in Richtung Borken unterwegs. Bei der Kollision erlitt er ebenso wie ein vierjähriges Kind in seinem Auto schwere Verletzungen; eine 58-jährige, eine 32-jährige und eine 25-jährige Borkenerin trugen leichte Verletzungen davon. Sie hatten ebenfalls im Wagen des 38-Jährigen gesessen.

