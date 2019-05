Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kunstwerk zerstört

Stadtlohn (ots)

Unbekannte haben in Stadtlohn ein Kunstwerk erheblich beschädigt. Der oder die Täter rissen die Plastik aus dem Boden, die im rückwärtigen Bereich einer Begegnungsstätte an der Dufkampstraße aufgestellt worden war. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 08.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

