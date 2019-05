Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfall im Kreisverkehr

Vreden (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr gegen 14.05 Uhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Vreden die Breslauer Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Breslauer Straße/Ottensteiner Straße/Gutenbergstraße übersah sie nach eigenen Angaben eine 75-jährige E-Bike-Fahrerin aus Vreden. Diese hatte bereits den Kreisverkehr befahren. Die 75-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 54-Jährige erlitt einen Schock.

