Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall auf der Ebertstraße

Bocholt (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer gegen 20:20 Uhr die linke Fahrspur der Ebertstraße in Richtung Industriestraße. In Höhe einer Filiale einer Fastfoodkette bremste er plötzlich ab und bog trotz doppelter durchgezogener Mittellinie nach links ab. Ein nachfolgender 16-jähriger Motorradfahrer aus Bocholt wich nach rechts aus und stieß mit einem seitlich neben ihm fahrenden 34-jährigen Autofahrer aus Bocholt zusammen. Der 34-Jährige lenkte sein Fahrzeug ebenfalls nach rechts und kratzte dabei mit einer Felge am Bordstein entlang. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 2.300 Euro. Der bisher unbekannte abbiegende Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Ob der Fahrzeugführer diesen Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Abbieger sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell