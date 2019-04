Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher nutzt auf Kipp stehende Fenster aus

Bocholt (ots)

In den letzten Tagen kam es in Bocholt zu mehreren Einbrüchen, bei denen der Täter auf Kipp stehende Fenster öffnete und in Wohnungen sowie Wohnhäuser eindrang. Der Täter kam (zumeist) zur Nachtzeit und ließ sich auch nicht davon abhalten, dass die Geschädigten zu Hause waren.

Am Montagmorgen drang der Täter gegen 07.15 Uhr auf der Leipziger Straße in ein Wohnhaus ein. Eine der Bewohnerinnen hatte ungewöhnliche Geräusche gehört und nach dem Rechten gesehen. Dabei entdeckte sie den Einbrecher, der aus dem Haus flüchtete. Auch ihre Tochter (Kleinkind) hatte den Täter gesehen. Dieser trug eine dunkle Kapuzenjacke mit weißen Applikationen und Sportschuhe.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass auf Kipp stehende Fenster ohne besondere Sicherungen für Täter kein Hindernis darstellen.

