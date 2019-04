Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Jugendheim

Rhede (ots)

Eine zersplitterte Fensterscheibe hinterließen Straftäter, die in der Nacht zum Donnerstag versucht hatten, in das Jugendheim an der Südstraße einzubrechen. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

