POL-BOR: Bocholt - Randalierer beschädigen Bänke auf Schulgelände

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag meldete ein Zeuge gegen 00.15 Uhr randalierende Jugendliche auf dem Schulhof der St. Josef-Schule. Die Randalierer hatten sich vor Eintreffen der Polizei bereits entfernt, allerdings drei Bänke und ein Fahrrad stark beschädigt zurück gelassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

