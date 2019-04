Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Borkenwirthe - Land Rover gestohlen

Borken-Borkenwirthe (ots)

In der Nacht zum Samstag, vermutlich gegen 04.00 Uhr, wurde auf der Straße Klosterbusch ein grauer Pkw Land Rover mit BOR-Kennzeichen gestohlen. Der Pkw ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet, welches die Täter vermutlich technisch überlisteten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

