Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mobiltelefone aus Wohnung gestohlen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag konnten Einbrecher ein Fenster einer Wohnung an der Kölner Straße öffnen und in die Wohnung gelangen. Entwendet wurden zwei Apple Mobiltelefone und ein Autoschlüssel. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell