Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Werkzeuge entwendet

Ahaus-Alstätte (ots)

In der Nacht zum Samstag entwendete Diebe aus einen Geräteschuppen an der Hochstraße mehrere Werkzeuge. Zudem brachen die Täter an gleicher Stelle einen Kleintransporter auf und entwendeten auch aus diesem mehrere Werkzeuge. Ein Zusammenhang mit der Tat auf dem Alten Weg ist wahrscheinlich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell