POL-BOR: Borken - Dreiste Diebe stehlen Mobiltelefone

Borken (ots)

Am Freitag betraten zwei noch unbekannte Täter gegen 15.30 Uhr ein Telefongeschäft am Markt und schauten sich die ausgestellten Mobiltelefone an. Plötzlich rissen sie vier Geräte aus den Halterungen und rannten aus dem Geschäft. Eine Mitarbeiterin verfolgte die Täter und konnte einen an der Jacke festhalten. Diese schlug den Arm der Geschädigten weg und setzte seine Flucht mit seinem Mittäter fort.

Täterbeschreibung: 1. Täter: ca. 170 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlanke Figur, kurze schwarze Haare, Bekleidung: weißes Käppi mit der Aufschrift "fifa", "bundeswehrgrüne" Umhängetasche mit dem Kürzel "DG" , dunkelgrüne hüftlange Daunenjacke der Marke "North Face" , südländisches äußeres Erscheinungsbild, sprach nur englisch.

2. Täter: ca. 170 cm groß und ca. 20 Jahre alt, südländisches äußeres Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

