Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Auffahrunfall mit einer Verletzten

Isselburg (ots)

Eine leichtverletzte Person und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag auf der B 67 in Höhe der Autobahnauffahrt A3. Die drei beteiligten Autos waren alle in Richtung Bocholt unterwegs. Ein 60-Jähriger Bocholter fuhr mit seinem Auto auf das Auto einer 56-jährigen Reeserin auf. Das Fahrzeug der Reeserin kollidierte zudem mit dem vor ihr fahrenden Auto einer 36-jährigen Bocholterin. Im Auto der Bocholterin befanden sich drei weitere Personen, eine 63-jährige Bocholterin und zwei Kinder im Alter von eins und fünf Jahren. Die 63-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf über 15000 Euro geschätzt.

