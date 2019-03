Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Firmen eingebrochen

Gronau (ots)

In zwei Firmen in Gronau-Epe eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch.

Der erste Fall ereignete sich an der Heisenbergstraße. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter eine Metalltür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher die Räume wieder, ohne etwas entwendet zu haben.

Der zweite Fall spielte sich an der Anna-Merian-Straße ab. Auch dort hatten Unbekannte eine Stahltür gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen blieb es auch dort beim bloßen Eindringen in die Räume.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell