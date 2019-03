Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Firmengebäude

Bocholt (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 15.00 Uhr, gelangten Einbrecher auf noch nicht bekannte Art und Weise in ein Firmengebäude an der Robert-Bosch-Straße. In dem Gebäude versuchten der oder die Täter vergeblich, zwei Feuerschutztüren zu angrenzenden Räumen aufzuhebeln und richteten dabei erheblichen Sachschaden (ca. 2.500 Euro) an. Entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

