POL-BOR: Borken - Auto gerät in Brand

Borken (ots)

Ein Fahrzeugbrand hat am Freitagabend in Borken einen Schaden in Höhe von circa 13.000 Euro verursacht. Gegen 22.30 Uhr hatte aus ungeklärter Ursache ein Wagen Feuer gefangen, der auf einem Parkplatz an der Nina-Winkel-Straße stand. Die Flammen griffen auf ein zweites Fahrzeug über, das daneben parkte. Das Feuer zog auch Schaufensterscheiben in Mitleidenschaft. Die Polizei hat die beiden Autos für ihre Ermittlungen beschlagnahmt.

