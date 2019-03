Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Feuer in Container entfacht

Bocholt (ots)

Offensichtlich in Brand gesetzt haben Unbekannte in Bocholt am Samstag den Inhalt eines Papiercontainers. Die Feuerwehr löschte gegen 07.50 Uhr die verbliebene Glut. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Grundstück an der Straße Südmauer; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell