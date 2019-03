Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Einbrüche

Bocholt (ots)

Am Donnerstagabend (17.00 - 22.20 Uhr) kam es zu Einbrüchen in Gebäude von Autohäusern an der Dingdener Straße und der Kaiser-Wilhelm-Straße. In beiden Fällen schlugen bzw. traten der oder die Täter Plastikscheiben ein. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand liegen keine Angaben über Diebesbeute vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell