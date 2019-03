Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruchschutz zeigt Wirkung

Stadtlohn (ots)

Eine gut gesicherte Terrassentür hat jetzt in Stadtlohn unbekannten Einbrechern standgehalten: Die Täter hatten vergeblich versucht, sie aufzuhebeln und so in ein Wohnhaus an der Pfarrer-Lauvers-Straße einzudringen. Die Tür war mit einem mechanischen Aufhebelschutz erfolgreich nachgerüstet worden. Die Bewohner entdeckten die Spuren der Tat am Dienstag gegen 15.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Dieser Fall zeigt exemplarisch: Eine gute Absicherung von Türen und Fenstern stellt den wirkungsvollsten Schutz gegen Einbruch dar. Um sein Zuhause in dieser Form zu schützen, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die Polizei berät Interessierte gern in Fragen der technischen Prävention in Sachen Einbruchschutz und Einbruchmeldeanlagen.

Das zuständige Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der über die Hotline (02861) 900 5555 zu erreichen. Darüber hinaus gibt die Polizei auch im Internet viele Informationen zu diesem Thema - gebündelt zu finden auf der Seite www.k-einbruch.de.

