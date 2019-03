Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer leicht verletzt

Gronau (ots)

Beim Ausparken hat eine Autofahrerin in Gronau am Dienstag einen Radfahrer erfasst. Die 31-jährige Bad Bentheimerin wollte gegen 20.25 Uhr mit ihrem Wagen auf einem Parkplatz an der Gildehauser Straße rückwärts ausparken, als es zu dem Unfall kam. Der 25 Jahre alte Radfahrer aus Gronau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell