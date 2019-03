Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Palettengabel gestohlen

Heek (ots)

Eine gut eineinhalb Tonnen schwere Palettengabel haben Diebe in den vergangenen Tagen in Heek entwendet. Sie hatte auf einer Fläche bei einer Hofstelle in der Bauerschaft Wichum gelegen. Ereignet haben muss sich die Tat zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Montag, 09.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

