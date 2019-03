Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer von Pkw erfasst

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 27 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag in Vreden bei einem Unfall erlitten. Der Vredener hatte gegen 13.10 Uhr die Burgstraße in Richtung Wessendorfer Straße befahren, als sich von der Windmühlenstraße ein Fahrzeug näherte. Der 27-Jährige konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Auto zusammen. Der Fahrer des Wagens stieg kurz aus. Er fuhr aber anschließend weiter, ohne das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Die Beamten konnten durch Zeugenangaben über das Autokennzeichen einen 77-jährigen Vredener als Fahrer ermitteln.

