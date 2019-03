Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fußgängerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 80 Jahre alte Fußgängerin am Mittwoch bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Die Bocholterin überquerte gegen 21.40 Uhr den Ostwall in Höhe der Weberstraße, als sich ein 28 Jahre alter Autofahrer näherte. Er war in Richtung Nordwall unterwegs, als er einem anderen Fußgänger auswich. Dabei touchierte er jedoch die 80-Jährige. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte ins Krankenhaus.

