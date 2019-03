Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall Zettel mit falscher Telefonnummer hinterlassen

Borken (ots)

Am Dienstag stellte eine Autofahrerin gegen 14.20 Uhr ihren Pkw (grauer Mercedes der E-Klasse) auf einem Geschäfts-Parkplatz am Butenwall ab, der u.a. zu einer Zahnarztpraxis gehört. Sie kehrte gegen 15.00 Uhr und fuhr nach Hause. Erst dort entdeckte sie einen Zettel zwischen Motorhaube und Belüftung. Auf dem Zettel hatte ein Unbekannter angegeben, den Pkw der Borkenerin beschädigt zu haben. Zudem stand auf dem Zettel eine Mobilfunknummer. Die Geschädigte schaute sich den Wagen an und stellte einen Unfallschaden am Heck (ca. 1.000 Euro) fest. Die auf dem Zettel notierte Telefonnummer stellte sich als nicht existent heraus. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861-9000) zu wenden.

