POL-BOR: Bocholt-Mussum - Diebe erbeuten Werkzeuge

In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 11.55 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Straße "Im Fisserhook". Dort drangen sie gewaltsam in Firmenfahrzeuge und Geschäftsräume ein. Die Täter entwendeten Werkzeuge, Elektromaschinen und Kupferschrott.

Auch bei einem Firmeneinbruch auf der Brinkstegge hatten es bisher unbekannte Täter auf Werkzeuge abgesehen. Sie hatten dort in der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 09.30 Uhr, eine Tür aufgehebelt und neben verschiedenen Arbeitsgeräten auch vier Reifen und ein Laptop erbeutet. Zudem entwendeten sie zwei Scheinwerfer, die sie aus einem Firmentransporter (Sprinter) ausbauten.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

