Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Unfall mit vier Verletzten

Raesfeld-Erle (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 09.40 Uhr auf der Schermbecker Straße zu einem Unfall, bei dem sich vier Menschen verletzten und Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro entstand. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Dorsten befuhr die Straße "Holten" und überquerte die Schermbecker Straße. Dabei übersah er eine 23-jährige Autofahrerin aus Raesfeld. Diese war auf der Schermbecker Straße in Richtung Schermbeck unterwegs. Das Fahrzeug der Raesfelderin prallte frontal in die Fahrzeugseite des 40-Jährigen. Der Dorstener und sein zweijähriger Beifahrer (Dorsten) erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie konnten beide nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Die 23-Jährige sowie ihr 16-jähriger Beifahrer (Raesfeld) erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

